Перечислены причины роста случаев COVID-19 в России

Существует несколько причин, из-за которых начался рост случаев заражения коронавирусом в России. Их перечислил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

По его словам, подъем заболеваемости в первую очередь связан с транспортными потоками, возвращением людей из отпусков, на работу и учебу. «Транспорт, скученность, транспортные потоки, метро, троллейбусы, трамваи», — сказал Гинцбург.

Еще один фактор — уменьшение витамина D, снижение уровня интерферона в организме, а также восприимчивость к инфекциям в осенний период.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал происходящий рост заражений продолжением первой волны COVID-19. Он опроверг начало второй волны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рекомендовал пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями сократить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками, и по возможности оставаться дома. Новые правила начнут действовать с понедельника, 28 сентября.