В Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в России

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг начало второй волны коронавируса в России, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет продолжение первой волны, вторая не началась. «Пандемия коронавируса никуда не ушла. Эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — сказал он.

Горелов отметил, что из-за одновременной циркуляции коронавируса и вируса гриппа возможна необычная ситуация, если одна инфекция наложится на другую. «Сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время», — пояснил эпидемиолог.

Ранее президент Владимир Путин предупредил, что страна может «полыхнуть» из-за второй волны, если не уделять должного внимания эпидемической ситуации.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве мэр Сергей Собянин призвал пенсионеров и жителей с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, взять отпуск или работать удаленно.