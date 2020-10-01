В Белоруссии объявили о начале испытаний вакцины «Спутник V» на добровольцах

Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, на добровольцах в Белоруссии начнется, как и предполагалось, в четверг, 1 октября. Об этом РИА Новости объявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Российская сторона профинансирует испытания вакцины с участием 100 человек. В качестве исследовательских центров выбраны восемь больниц и поликлиник в Минске и Витебске. Испытания вакцины от COVID-19 планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Белоруссия стала первой страной, где стартовали клинические исследования «Спутник V» после регистрации вакцины в России.

В сентябре президент Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что Белоруссия станет первой страной, в которую будет поставлена российская вакцина. В конце месяца российскую вакцину доставили Белоруссию, а врачи начали скрининг добровольцев, которые в числе первых получат прививку.

О регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.