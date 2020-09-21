Путин поручил определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить сроки поставок отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 сентября.

Кабмин должен отчитаться по этой задаче до 15 октября.

17 сентября сообщалось, что около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19.

В августе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний вакцины. Таким образом республика станет одной из первых стран, кто получит российскую вакцину. Белорусский лидер отмечал, что доверяет российскому препарату.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате.