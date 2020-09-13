50 стран заинтересовались российской вакциной против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничает по вопросам поставки вакцины от коронавируса с 50 странами, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 13 сентября.

Он отметил, что объемы производства пока ограниченны, поэтому в настоящий момент в приоритетном порядке для сотрудничества рассматриваются 20 стран, в отношениях с которыми есть большой прогресс.

11 сентября Дмитриев сообщил, что достигнута договоренность о поставке отечественной вакцины «Спутник-V» в Бразилию и Мексику.

В начале месяца министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что из-за рубежа поступило более 30 обращений о поставке «Спутник V», совместном производстве, а также совместном изучении других вакцин. О высоком спросе на разработку российских ученых он также рассказывал в августе. Тогда же в правительстве сообщили о готовности 27 стран купить «Спутник V».

Между тем одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса, будет Белоруссия. Жители республики примут добровольное участие в третьем этапе испытаний российского препарата. Соглашение о поставках также подписано с Казахстаном.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID–19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.