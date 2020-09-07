Премьер Белоруссии испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко первым в стране испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА.

«Премьер-министр в четверг привился от COVID-19. Чувствует себя отлично. Был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, все хорошо», — сообщила пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

О намерении Головченко испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 стало известно 3 сентября, во время визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина.

О поставках в Белоруссии вакцины от коронавируса, произведенной в России, президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора 24 августа. Белорусские граждане добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний вакцины.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей российского лидера. Президент рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим, и все».