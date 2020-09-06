Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Жители Москвы начнут массово получать прививки от коронавируса в конце 2020 года. Такие сроки общей вакцинации назвал мэр столицы Сергей Собянин, передает в воскресенье, 6 сентября, РИА Новости.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой», — заключил градоначальник.

По его словам, к концу года уже получится наладить промышленное производство вакцины.

Ранее Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, он чувствует себя нормально, никаких последствий, кроме небольшой головной боли, не ощутил. Градоначальник отметил, что принял это решение, чтобы продемонстрировать, что препарат доработан.

3 сентября стало известно о намерении премьер-министра Белоруссии Романа Головченко испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей президента. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.