Лукашенко заявил об испытании «Спутника V» на многих олигархах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко доверяет российской вакцине от коронавируса, так как глава России Владимир Путин «испытал ее на своей семье». Слова белорусского лидера передает БЕЛТА.

«Поэтому мы договорились, что они [российская сторона] нас подключат. Они очень серьезно этапы [испытаний] прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — заявил Лукашенко. При этом президент Белоруссии не уточнил, о каких олигархах идет речь.

Ранее Путин подтвердил, что Белоруссия будет одной из первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса — препарат «Спутник V». В ходе телефонного разговора 24 августа лидеры двух стран договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний вакцины.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей российского лидера. Президент рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все».