Около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19

Около 100 добровольцев поучаствуют в исследовании российской вакцины против коронавируса в Белоруссии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава республики.

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В качестве исследовательских центров выбраны восемь больниц и поликлиник в Минске и Витебске. Исследование вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начнут прививать российской вакциной от коронавируса «буквально через месяц». Президент Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что Белоруссия станет первой страной, в которую будет поставлена российская вакцина.

О регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.