Названы сроки применения российской вакцины от коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии начнут прививать российской вакциной от коронавируса «буквально через месяц». Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает ТАСС.

Сроки начала применения препарата были названы в эфире телеканала «Беларусь-24» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что Москва выбрала республику первой страной, в которую будет поставлена российская вакцина от COVID-19. «Я вам благодарен, и мы это очень ценим, что поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной», — сказал Лукашенко.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины от коронавируса с 50 странами. Объемы производства пока ограниченны, поэтому в приоритетном порядке для сотрудничества рассматриваются 20 государств.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил Путин.