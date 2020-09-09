Премьер Белоруссии рассказал о самочувствии после российской вакцины от COVID-19

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о самочувствии после использования российской вакцины от коронавируса. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает БЕЛТА.

«Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего состояния здоровья не беспокоиться», — сказал Головченко журналистам.

Он добавил, что в настоящий момент идут переговоры о массовом использовании российской вакцины от COVID-19, но говорить о сроках пока рано. «Тем более мы планируем еще частично локализовать ее конечное производство (скорее всего, речь идет о фасовке), чтобы удешевить стоимость», — пояснил премьер.

Ранее сообщалось, что Головченко первым в Белоруссии испытал на себе российскую вакцину от коронавируса.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил 11 августа.