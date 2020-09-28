Российскую вакцину от коронавируса доставили в Белоруссию

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» привезли в Белоруссию. Врачи проводят скрининг добровольцев, которые в числе первых получат прививку, передает «Sputnik Беларусь».

«Первые партии вакцины уже доставлены в Белоруссию, они находятся в холодильниках. Вакцину "Спутник V" получили две белорусские клиники», — рассказала пресс-секретарь Минздрава республики Юлия Бородун.

Вакцинирование добровольцев планируется начать 1 октября. Российская сторона профинансирует клиническое исследование с участием 100 человек. Белоруссия стала первой страной, где стартовали клинические исследования «Спутник V» после регистрации вакцины в России.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что Белоруссию «поставили на первую строчку обеспечения вакциной».

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. В сентябре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что фонд сотрудничает с 50 странами по вопросам поставки вакцины.