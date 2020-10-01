Участникам испытаний «Спутник V» объяснили принцип введения вакцины и плацебо

Россиянам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», присваивают код. Прицнип испытаний РИА Новости объяснил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он напомнил, что в ходе вакцинации ни пациент, ни врач не знают, что именно вводится добровольцу — вакцина или плацебо. Компьютер присваивает участнику испытаний код, который исключает возможность введения ему разных препаратов.

После завершения испытаний все добровольцы узнают, что именно они получили — вакцину или плацебо.

Ранее глава Роспотребназдора Анна Попова назвала условия вакцинации от коронавируса. Так, иммунизация населения будет добровольной, но если ситуация будет связана с профессиональными рисками, прививка может быть необходима. В пример она привела сотрудников центра «Вектор», которые прививаются от разных инфекций, с которыми работают в заразной зоне.

Первую российскую вакцину разработал центр имени Гамалеи, ее назвали «Спутник V». Препарат был запущен в производство 15 августа, первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.