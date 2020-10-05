Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Эксперты назвали число россиян, которые готовы сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Единой России».

Согласно полученным данным, 23 процента жителей страны, в целом, согласны поставить российскую вакцину. В то же время 73 процента заявили, что пока не готовы к этому шагу. Четыре процента при этом заявили, что переболели вирусом, и им нет необходимости делать прививку.

Абсолютное большинство опрошенных (93 процента) отметило, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке. За обязательный характер процедуры высказались всего семь процентов респондентов.

24 процента жителей России также рассказали, что хотели бы воспользоваться российской вакциной от коронавируса. Всего 13 процентов предпочли бы иностранное средство. Большинство же опрошенных (63 процента) заявило, что для них важна эффективность вакцины в независимости от страны производства.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что результаты пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживающие. Он уточнил, что работа развивается по утвержденному графику в штатном режиме. Министр добавил, что тестовые партии вакцины поставили во все регионы России для отработки логистики.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.