Путин назвал сроки регистрации новой вакцины от коронавируса

Новая российская вакцина от коронавируса разработки центра «Вектор» будет зарегистрирована в середине октября. Такие сроки назвал президент России Владимир Путин в разговоре с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

Путин выразил надежду, что регистрация состоится «буквально через дней десять». Он уточнил, что работа над вакциной практически закончена.

Ранее Путин рассказал, что в его окружении многие родственники и коллеги сделали прививку от коронавируса. Он уточнил, что почти все руководство Минобороны уже привилось от COVID-19. В конце сентября в разговоре с президентом Южной Кореи российский лидер обещал тоже сделать прививку. В Кремле заверили, что не будут скрывать вакцинацию Путина, но уточнили, что в этом случае будут действовать особые меры предосторожности.

Клинические испытания российской вакцины от центра «Вектор» закончились в России 30 сентября, препарат «ЭпиВакКорона» был запатентован. Первая вакцина была разработана центром имени Гамалеи, она получила название «Спутник V», массовое производство началось 15 августа. Первыми препарат получат медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация начнется в 2021 году.