Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса, но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 29 сентября.

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему Путин еще не сделал прививку против COVID-19.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент России пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и приехать в эту страну.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате.

В тот же день российский лидер рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе новую вакцину. По его словам, после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все».