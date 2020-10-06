Родственники Путина привились от коронавируса

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении очень много близких людей, родственников и коллег сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

По словам главы государства, почти все руководство Министерства обороны уже привилось от COVID-19.

В конце сентября Владимир Путин пообещал сделать прививку от коронавируса. Такое обещание он озвучил в разговоре с президентом Южной Кореи.

В Кремле, комментируя заявление главы государства, заверили, что не будут скрывать факт вакцинации Владимира Путина, но в случае с президентом действуют особые меры предосторожности.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин.

В тот же день российский лидер рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе новую вакцину. По его словам, после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все».

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