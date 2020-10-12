Президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль раскритиковал поведение россиян во время пандемии коронавируса. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто!» — заявил он.

Специалист отметил рост числа зараженных и госпитализированных с COVID-19. Он пояснил, что это связано с тем, что России «народ любит жить на авось». «При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих», — подчеркнул он.

Ранее Рошаль пригрозил россиянам, которые отказываются носить медицинские маски, экскурсией в реанимацию. Эффективность масок он объяснил возможностью дать системе здравоохранения подготовиться к возможному росту числа заболевших.

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 4501 человек. Всего на 11 октября в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.

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