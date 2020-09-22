Рошаль пригрозил экскурсией в реанимацию отказывающимся носить маски россиянам

Врач Леонид Рошаль раскритиковал граждан, которые отказываются соблюдать масочный режим, и пригрозил экскурсией в реанимацию из-за отсутствия на россиянах средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает ТАСС.

Медик рассказал, что сам находится в зоне риска заражения коронавирусом. «Нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться, — сказал он, отметив, что является сторонником масочного режима.

По его словам, на улицах Москвы «толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось». «Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?» — сказал врач.

Рошаль также признался, что однажды маска спасла ему жизнь.

21 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужды вводить новые ограничения из-за коронавируса нет, однако напомнила россиянам о необходимости соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний. «Главное, чтобы все наши граждане помнили о (...) простых и необходимых правилах (...): это чистые руки, чистые поверхности, чистые предметы вокруг, масочный режим», — сказала она.

Согласно последним данным, с начала пандемии, по состоянию на 22 сентября, в России насчитали 1 115 810 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.