ВОЗ сообщила о новом рекорде по заражению коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в мире за неделю — почти 2 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, за период с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения вирусом, скончались 36 764 пациента. При этом смертность от COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 10 процентов.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезней и пандемии — часть человеческой жизни, и страны мира должны готовиться, чтобы лучше отразить следующую большую эпидемию. Он отметил, что многие страны пренебрегали развитием сферы здравоохранения, что отразилось на их готовности бороться с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2

По данным на 22 сентября, в мире насчитывается более 31,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 965 тысяч человек скончались, еще 22 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.

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