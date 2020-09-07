Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии — часть человеческой жизни, и страны мира должны готовиться, чтобы лучше отразить следующую большую эпидемию. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, запись его выступления опубликована на YouTube-канале ВОЗ.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки заболеваний и пандемии — в сущности, часть жизни», — заявил Гебреисус.

Он отметил, что многие страны пренебрегали развитием сферы здравоохранения, что отразилось на их готовности бороться с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, и, по его мнению, к следующему подобному событию мир должен быть готов лучше, чем в этот раз.

Ранее в сентябре в ВОЗ сообщили, что программу всеобщей вакцинации от COVID-19 пришлось перенести из-за «прививочного национализма»: развитые страны, а именно США, Япония и Великобритания, предпочли в первую очередь закупать вакцину для собственного населения, а не вкладываться в ее распространение в менее обеспеченных странах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 27,1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Из-за вызванной им пневмонии COVID-19 погибли 889,6 тысячи человек. Более чем 18,1 миллиона больных удалось вылечиться.