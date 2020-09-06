В Европе начали бороться с вечеринками из-за роста чиста заражений коронавирусом среди молодежи. Об этом пишут «Известия».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили изданию, что с февраля по июль число инфицированных в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5 до 15 процентов.

В связи с тем, что в Европе идет вторая волна заболевания, многие страны начали снова закрывать дискотеки и ночные клубы, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию. При этом в Италии танцевать запретили даже под открытым небом. На Мальте, считающейся курортом для европейцев, местные власти не просто закрыли ночные клубы и бары, но и запретили собираться более чем по 15 человек.

В турецкой Анталье решили ограничиться запретом пенных вечеринок, при этом обычные дискотеки пока работают. в регионе действует штраф за отсутствие маски. В Германии же дискотеки и не открывались с начала пандемии. Более того, союз клубных менеджеров Берлина Clubcomission заявил, что не торопится с открытием заведений.

4 сентября стало известно, что самый крупный бордель Европы Pascha, который расположен в Кельне, обанкротился из-за коронавируса. Заведение израсходовало все свои средства во время того, как на фоне эпидемии правительство запретило секс-услуги.

В конце июля региональный директор ВОЗ Ханс Клюге обвинял молодых людей, живущих в Европе, в росте заболеваемости COVID-19: он утверждал, что среди них особенно много случаев заражения. По его мнению, рост инфицирований может быть связан с тем, что молодежь не хочет соблюдать правила социального дистанцирования.