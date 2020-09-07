Профессор предупредил россиян о повреждениях мозга после COVID-19

Среди негативных последствий для организма после перенесенного COVID-19 выделяется так называемый постковидный синдром, который проявляется у нескольких процентов переболевших коронавирусом. Об этом россиян предупредил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинский наук, профессор Павел Воробьев, сообщает «Комсомольская правда».

Синдром вызван повреждениями головного мозга, которые иногда можно выявить с помощью компьютерной томографии. В частности, патология выражается в виде воспаления и повсеместного тромбоза микрососудов. Это наносит удар по периферической и вегетативной нервным системам.

Основные симптомы патологического состояния: скачки давления, ощущение нарушения ритма, чувство замирания сердца, головная боль, слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, зевота, плаксивость, депрессия, необычные сны, потеря аппетита, сбои в работе кишечника. Наблюдаются перепады температуры тела из-за нарушения центра терморегуляции в мозге.

Воробьев отметил, что врачи нередко лечат отдельные проявления постковидного синдрома, иногда отправляют пациента к психотерапевту. «Мол, это у вас все от нервов. Не понимая, насколько они попадают в точку: действительно от нервов. Вот только психиатрия тут ни при чем», — сказал медик.

Он добавил, что эффективного метода лечения синдрома пока нет. Возможно терапия будет включать применение гормонов, плазмофореза, прямых антикоагулянтов, используемых для профилактики инсультов и инфарктов.

Специалист по коронавирусу, врач-терапевт Александра Мартынова ранее говорила, что после заражения коронавирусом могут возникнуть осложнения разной степени тяжести. Это не только повреждения легких, но также конъюнктивит, поражение сердечной мышцы, тромбоз, инсульт, галлюцинации.