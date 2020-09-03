США подтвердили выход из ВОЗ

Cоединенные Штаты подтвердили, что покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США сообщает РИА Новости.

Агентство Reuters со ссылкой на американское государственное ведомство передает, что в планах США — отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации. Средства, которые американское государство выделяет для ВОЗ, планируется перенаправить на другие программы ООН.

О выходе из организации США уведомили еще в июле 2020 года — последнее заявление Госдепа сводится к прояснению и подтверждению этих планов.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.

США вошли в ВОЗ 21 июня 1948 года. Дюжаррик отметил, что включение Соединенных Штатов в организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, которые установила американская сторона для возможного выхода из ВОЗ.