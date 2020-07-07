Названа дата официального выхода США из ВОЗ

США уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Он напомнил, что США вошли в ВОЗ 21 июня 1948 года. Дюжаррик напомнил, что включение Соединенных Штатов в организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, которые установила американская сторона для возможного выхода из ВОЗ.

«Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств», — подчеркнул Дюжаррик. По его словам, сейчас Гутерреш совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.

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