Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

Конгресс США получил уведомление от главы государства Дональда Трампа о том, что страна выходит из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил сенатор-демократ Роберт Менендес в своем Twitter-аккаунте.

Менендес назвал решение Трампа, которое он принял в период пандемии коронавируса, «хаотичным и непоследовательным». «Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев — американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве», — заявил сенатор.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.

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