Стало известно о продолжающемся сотрудничестве ВОЗ с США

Власти США пока не приняли никаких мер, направленных на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и продолжают сотрудничество. Об этом стало известно газете The Hill.

Как рассказал источник из организации изданию, несмотря на то, что США объявили о своем выходе две недели назад, ВОЗ даже не получила официального уведомления о решении разорвать отношения.

Кроме того, организация продолжает контактировать с американскими Национальными институтами здравоохранения (NIH) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в частности, по ситуации с коронавирусной инфекцией. Также с недавнего времени специалисты ВОЗ работают с американскими коллегами по борьбе с новой вспышкой вируса Эбола в Конго.

5 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении финансирования ВОЗ, указав на ее неэффективность в ситуации с пандемией коронавируса. Спустя месяц администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.

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