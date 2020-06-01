ВОЗ захотела сохранить отношения с «щедрыми» США

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что надеется на продолжение многолетнего сотрудничества с США, несмотря на заявление президента страны Дональда Трампа о разрыве отношений. Об этом сообщает Reuters.

Во время онлайн пресс-конференции глава ВОЗ высоко оценил «колоссальный» и «щедрый» вклад США в обеспечение здоровья всего мира.

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Гебрейесус также отметил, что узнал о решении американского президента из СМИ. По официальным каналам администрация главы государства так и не уведомила его.

Ранее Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.

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