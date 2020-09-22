В Минздраве оценили рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России был ожидаем. Такую оценку дал главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.

По его словам, в сентябре люди возвращались из отпусков, начали формироваться новые школьные, студенческие, рабочие коллективы. «В связи с увеличением социальных контактов мы, в общем-то, предполагали, что, скорее всего, это вызовет некое нарастание заболеваемости», — сказал Чуланов.

Ранее власти Санкт-Петербурга открыли два дополнительных временных госпиталя для размещения пациентов с коронавирусом. В городе осталось шесть процентов свободных коек. Всего по стране занят 81 процент мест для зараженных.

Суточная заболеваемость инфекцией выросла на 31 процент с начала сентября. Коэффициент распространения вируса в стране достиг 1,08, в Москве — 1,18. Это говорит о вспышке заражений.

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