В Петербурге экстренно развернули госпиталь из-за роста случаев коронавируса

В Санкт-Петербурге осталось 6 процентов свободных коек для больных COVID-19. Городские власти экстренно развернули временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

Благодаря стационару город получит дополнительные 300 мест для пациентов с коронавирусом. При этом за последние сутки в петербургские больницы поступило 287 зараженных.

Ранее из-за роста случаев госпитализаций возобновили прием инфицированных в больнице имени Семашко в Пушкине. «При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров будет продолжено в рамках разработанного оперативного плана», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент в Петербурге прием пациентов с COVID-19 организован в 12 взрослых стационарах и в одном детском. Всего там насчитывается 3776 коек.

Ранее в Минздраве рассказали о загруженности российских больниц из-за эпидемии. В стране осталось 19 процентов свободных мест для зараженных. С начала сентября суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 31 процент, наблюдается вспышка заболеваемости.