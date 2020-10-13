Россиянам назвали способы снизить тревожность на удаленке

Чтобы избежать тревожности во время удаленной работы, необходимо делать зарядку, танцевать и ходить пешком перед сном. Такие способы россиянам назвала психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина, передает агентство «Москва».

По словам Игониной, физическая деятельность помогает избегать беспокойства, поэтому на удаленке стоит делать перерывы для физкультуры даже при напряженном графике. При этом достаточно сделать несколько простых упражнений или потанцевать под ритмичную музыку. Прогулки перед сном помогут снять напряжение и сделать сон более полноценным.

Психолог также посоветовала разграничить рабочие и домашние дела, четко соблюдая границу между ними — то есть, заниматься разными задачами в строго определенные часы. Таким образом человек будет чувствовать себя комфортнее, спокойнее и увереннее, у него снизится количество тревог и переживаний.

Ранее стало известно, что уровень тревожности россиян из-за пандемии коронавируса стал самым высоким на постсоветском пространстве. Максимальный индекс составлял 190, минимальный — ниже 20, его зарегистрировали в начале августа. На данный момент он составляет около 30. «Тревожнее всего» оказались Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым, Курганская область и Еврейская автономная область. Наибольшее спокойствие проявили жители Чувашии, Кабардино-Балкарии, Псковской и Сахалинской областей, и Дагестана.

По данным на 12 октября, в России за сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.

Дальше вы перейдете на спецпроект - Мифы о России



