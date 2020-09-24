Россиянам назвали универсальную «таблетку» от депрессии и тревожности

Существует универсальная «таблетка» для профилактики депрессии и тревожности, которые стали основной причиной падения трудоспособности людей. Ее в эфире радио Sputnik назвал психиатр Евгений Фомин.

По его словам, указанные психические расстройства превратились в проблему столетия и теперь считаются вреднее сердечно-сосудистых заболеваний. Среди симптомов депрессии можно выделить вялость, нехватку энергии, нарушение пищевого поведения. Часто она сочетается с тревогой.

«Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства», — сказал врач.

Для борьбы с депрессивными состояниями Фомин посоветовал заниматься любым спортом на свой вкус. Он добавил, что когда человек «нагружает мышцы», то позже чувствует себя лучше.

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