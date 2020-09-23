Россиянам перечислили способы борьбы с осенней хандрой

Бороться с осенней хандрой можно правильным чередованием режимов работы и отдыха, а также физической активностью и здоровым питанием. Такие способы перечислил главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов, передает РИА Новости.

«Человеку необходимо сформировать в своем организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное — чередовать работу и отдых, сна должно быть достаточно. Второй момент: наряду с умственной деятельностью нужна регулярная физическая активность», — сказал специалист. Он добавил, что в качестве физической нагрузки подойдут скандинавская ходьба с палками или велотренажеры.

Стоит обратить внимание и на питание, отметил Богданов. По его словам, рекомендуется есть овощи и фрукты с высоким содержанием витаминов, чтобы подготовиться к зиме. А пока холода еще не наступили, невролог также рекомендует почаще бывать на солнце.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Борис Положий объяснил бесполезность алкоголя при осенней депрессии. Он отметил, что, несмотря на способность кратковременно улучшить настроение человека, алкоголь имеет и негативные последствия этого эффекта — в таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю.