Россиянам объяснили бесполезность алкоголя при осенней депрессии

Доктор медицинских наук, профессор Борис Положий объяснил в беседе с радио Sputnik объяснил бесполезность алкоголя при осенней депрессии.

Он отметил, что, несмотря на способность кратковременно улучшить настроение человека, алкоголь имеет и негативные последствия этого эффекта — в таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю.

Как пояснил специалист, депрессии могут принять более частый характер. Например, они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. «Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую», — заметил Положий.

Чтобы справиться с легкими формами депрессии врач рекомендует более эффективные и безопасные средства. Например, помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. «Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу», — посоветовал эксперт, добавив, что если депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, то надо обратиться к психиатру или психотерапевту.

Ранее врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков назвал способ победить осеннюю хандру. По его словам, осенний недостаток солнечного света приводит к снижению выработки серотонина — «гормона счастья». Наибольший удар по организму приходится на день осеннего равноденствия: в этот период и начинаются депрессивные расстройства.