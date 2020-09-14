Психиатр посоветовал развесить гирлянды для борьбы с осенней хандрой

Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков назвал способ победить осеннюю хандру. Об этом он рассказал радио Sputnik.

По его словам, осенний недостаток солнечного света приводит к снижению выработки серотонина — «гормона счастья». Наибольший удар по организму приходится на день осеннего равноденствия: в этот период и начинаются депрессивные расстройства.

Врач порекомендовал потратиться на электроэнергию, но включать все осветительные приборы в помещении. «Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы», — сказал он. Также, добавил Ханыков, можно создать себе праздничное настроение, если развесить гирлянды и включить праздничные огоньки.

Ранее старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили предупредила, что с клинической депрессией невозможно справиться самостоятельно — она отличается от сезонного колебания настроений осенью по ряду признаков, которые нужно уметь распознавать. Так, по ее словам, нельзя пропускать такие признаки, как постоянное снижение настроения на протяжении более чем двух недель, потеря привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, астения, усталость, трудности при попытке сосредоточиться, заторможенность мышления и движений. Кроме того, должны насторожить такие симптомы депрессии, как нарушение сна и аппетита, чувство вины за свое состояние и чувство собственной никчемности.