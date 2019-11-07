Россиянам раскрыли признаки клинической депрессии

С клинической депрессией невозможно справиться самостоятельно — она отличается от сезонного колебания настроений осенью по ряду признаков, которые нужно уметь распознавать. Об этом рассказала психиатр, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили, сообщает «Газета.Ru».

Так, по ее словам, нельзя пропускать такие признаки, как постоянное снижение настроения на протяжении более чем двух недель, потеря привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, астения, усталость, трудности при попытке сосредоточиться, заторможенность мышления и движений. Кроме того, должны насторожить такие симптомы депрессии, как нарушение сна и аппетита, чувство вины за свое состояние и чувство собственной никчемности.

«Если речь о незначительных колебаниях — может, конечно, помочь отдых на солнце, бережное отношение к себе и своей эмоциональной жизни — но это все в случаях, когда мы не говорим о настоящей болезни», — отметила Бебуришвили, подчеркнув, что с клинической депрессией нельзя справиться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что большинству россиян оказалось знакомо состояние стресса (95 процентов). Каждый третий житель страны (34 процента) испытывает стресс постоянно. У большинства опрошенных стресс проявляется в тревожности и беспокойстве (48 процентов), а также в усталости (47 процентов) и нарушениях сна (41 процент). Для борьбы с этим состоянием женщины предпочитают делиться переживаниями с близкими (54 процента) и принимать успокоительные препараты (40 процентов). Мужчины в состоянии стресса разговаривают с близкими реже, чем женщины (44 процента) — они занимаются спортом (27 процентов) и употребляют алкоголь (25 процентов).

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