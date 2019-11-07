Россияне назвали причины недосыпа

Среди работающих россиян 47 процентов признались, что не высыпаются в будние дни, 32 процента из них не могут выспаться из-за переработок или учебы. Это следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2018 году не высыпались из-за переработок и учебы 39 процентов граждан, в 2017-м — 30 процентов.

Среди других причин россияне назвали домашний досуг: просмотр телепередач, игры или чтение (27 процентов). Еще 22 процента не высыпаются из-за проблем со здоровьем. Также на сон граждан влияет наличие в семье маленького ребенка (15 процентов), шум, некомфортная температура и свет (восемь процентов). Еще четыре процента сочли причиной бытовые дела.

Россияне, имеющие проблемы со сном и отдыхом, оценивают свою эффективность в 70 процентов. В 2018 году она оценивалась в 75 процентов, в 2017 — в 80 процентов. Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников обходятся работодателям в среднем в 198 миллиардов рублей в месяц.

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 1600 человек из 52 регионов России.

Ранее сообщалось, что большинству россиян оказалось знакомо состояние стресса (95 процентов). Каждый третий житель страны (34 процента) испытывает стресс постоянно. У большинства опрошенных стресс проявляется в тревожности и беспокойстве (48 процентов), а также в усталости (47 процентов) и нарушениях сна (41 процент). Для борьбы с этим состоянием женщины предпочитают делиться переживаниями с близкими (54 процента) и принимать успокоительные препараты (40 процентов). Мужчины в состоянии стресса разговаривают с близкими реже, чем женщины (44 процента) — они занимаются спортом (27 процентов) и употребляют алкоголь (25 процентов).

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