Россияне назвали основную причину своих болезней

Треть россиян (33 процента) назвали работу и связанный с ней стресс основной причиной проблем со здоровьем, 28 процентов отметили отсутствие денег на медикаменты и профилактику болезней. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

По данным социологов, 25 процентов россиян считают, что причины их проблем со здоровьем — в возрасте и отсутствии отдыха. Заметно снизилась доля тех, кто называет причиной болезней экологическую обстановку — с 32 процентов в 2017 году до 18 процентов в 2019-м.

О хорошем состоянии здоровья заявили только 32 процента опрошенных, 53 процента оценивают свое состояние как удовлетворительное. Негативно свое самочувствие оценивают 15 процентов россиян, среди женщин эта доля выше (21 процент), нежели среди мужчин — 8 процентов. За последние пять лет этот показатель почти не изменился.

Треть жителей страны занимается самолечением. Выросла доля тех, что обращается в платные больницы — с 11 процентов в 2017 году до 15 процентов в 2019-м. Четыре процента заявили, что не лечатся вообще, и один процент опрошенных признались, что прибегают к помощи целителей.

В конце апреля сообщалось, что большинство россиян (86 процентов) считают себя частично или полностью счастливыми. Этот показатель стал максимальным за все годы мониторинга уровня счастья жителей страны.

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