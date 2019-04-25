Названо число счастливых россиян

Большинство россиян (86 процентов) считают себя частично или полностью счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование опубликовано на сайте организации.

По данным социологов, этот показатель является максимальным за все годы мониторинга уровня счастья россиян. На вопрос «Вы счастливы или нет?» 35 процентов респондентов ответили «определенно да», 51 процент — «скорее да», 7 процентов — «скорее нет». Затруднились ответить на этот вопрос 3 процента опрошенных.

Счастливыми россиян делает наличие семьи (33 процента респондентов), детей (18 процентов), хорошей работы (17 процентов), а также собственное здоровье и здоровье близких (21 процент).

Ранее почти четверть россиян заявила, что их зарплаты находятся на достойном уровне (24 процента опрошенных). По мнению респондентов, для достойной жизни в России необходимо зарабатывать от 50 тысяч рублей. В набор благ, которые определяют качество жизни, вошли дом или квартира, автомобиль, доступ к хорошему лечению и обучению, качественное питание, занятия спортом или хобби, посещение культурных мест, а также возможность путешествовать.

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