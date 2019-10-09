Россияне стали чаще испытывать стресс

В России выросла доля жителей, постоянно испытывающих стресс — в 2010 году их было 3 процента, а в 2019 — уже 8 процентов. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного ко Всемирному дню психического здоровья, передает ТАСС.

При этом выросла доля россиян, утверждающих, что в их жизни практически не случаются стрессовые ситуации, или случаются редко — 29 процентов в 2010 году и 40 процентов в 2019 году. Число тех, кто иногда сталкивается со стрессом и неприятностями, сократилось с 52 до 35 процентов. Доля тех, кто испытывает стресс часто, изменилась на два процента — с 15 в 2010 году до 17 в 2019.

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Среди тех, кто часто или постоянно сталкивается со стрессом, оказались женщины или молодежь 18-24 лет. Мужчины отмечали, что испытывают стресс редко или практически никогда.

За помощью в таких ситуациях обращаются 58 процентов россиян: еще 42 процента предпочитают решать проблему самостоятельно. 9 процентов борются со стрессом при помощи самоуспокоения, 7 процентов принимают успокоительные, по 6 процентов занимаются спортом или меняют обстановку. Каждый 20-й опрошенный употребляет алкоголь, работает или обсуждает ситуацию с близкими. Такие же способы россияне порекомендовали бы своим друзьям, испытывающим стресс.

Опрос был проведен 6 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее эксперты Минздрава России рассказали, что справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы помогут орехи, бананы, имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом.

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