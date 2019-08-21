Россиянам раскрыли способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы помогут орехи, бананы, имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом. Об этом говорится в рекомендациях экспертов Минздрава России, передает РИА Новости.

Чтобы самостоятельно преодолевать стресс рекомендуется высыпаться, каждый день отводить немного времени для релаксации и чередовать интенсивную работу с отдыхом. Кроме того, эксперты советуют заниматься йогой, аутотренингом и регулярно отдыхать на природе, а также делать физические нагрузки, в том числе связанные с водой. При этом они не рекомендуют употреблять табак или алкоголь.

В борьбе со стрессом поможет также правильное питание. Эксперты рекомендуют не есть на ходу, а принимать пищу во время отдыха. Они также советуют употреблять горький шоколад, орехи, бананы и имбирь — это поможет поднять настроение.

Эксперты отметили, что раздражительность и вспыльчивость могут стать источниками болезней. «Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — говорится в рекомендациях.

Ранее Минздрав предложил работодателям ввести для сотрудников физкульт-брейки для выполнения упражнений на рабочем месте. Подобные мероприятия предлагается проводить минимум один раз в день, они направлены на снятие стресса, снижение утомляемости и профилактику производственного травматизма.

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