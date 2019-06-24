Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю не поддерживают 48 процентов россиян. Положительно к такой перспективе отнеслись 29 процентов опрошенных, безразлично — 17 процентов, еще шесть процентов затруднились с ответом.

Отмечается, что больше других не поддержали инициативу жители населенных пунктов до 500 тысяч человек, а также граждане старше 60 лет. Положительно оценили идею в основном жители мегаполисов и крупных городов, а также опрошенные в возрасте до 34 лет.

Опрос проведен 13 июня 2019 года, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Максимальный размер ошибки в данных с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процентов.

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. По его словам, погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.

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