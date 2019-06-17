Россияне поддержали работающих подростков

Большинство россиян (83 процента) поддержали желание подростков работать до достижения 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, среди преимуществ раннего заработка россияне выделяют возможность молодежи быть финансово независимыми и помогать семье (37 процентов). Еще 25 процентов респондентов отметили, что начало профессиональной деятельности в подростковом возрасте приобщает к труду, 18 процентов — помогает занять несовершеннолетних делом и «отвлечь их от смартфонов».

Исследователи отмечают, что 80 процентов россиян хотели бы, чтобы их дети попытались заработать свои первые деньги до 18 лет. При этом жители страны отметили, что отрицательные стороны в раннем начале трудовой деятельности также могут быть. Так, 16 процентов указали на нарушения Трудового кодекса и тяжелые условия труда, 11 процентов выразили опасения, что работа может помешать учебе детей.

Согласно результатам опроса, большая часть россиян начала работать до наступления совершеннолетия (74 процента). Отмечается, что первый настоящий заработок респонденты получали в среднем в 16 лет. Первый опыт работы россиян чаще всего проходил в колхозах и совхозах (14 процентов), на заводах и производствах (8 процентов) и в сфере торговли (7 процентов).

Ранее в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. По его словам, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.

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