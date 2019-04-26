Список запрещенных для российских женщин профессий сократят почти в шесть раз

Список запрещенных для россиянок профессий сократится с 456 до 79 специальностей. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

По его словам, проект соответствующего приказа скоро поступит на регистрацию в Минюст. После вступления его в силу с 1 января 2020 года россиянки смогут работать в авиации, морском деле, химической промышленности и в сфере транспорта (женщины смогут водить локомотивы, электропоезда, большие рейсовые автобусы и управлять тяжелой строительной техникой). «Условия труда на многих рабочих местах улучшаются, и это повод снять запреты», — подчеркнул Корж.

При этом исключительно мужскими останутся 79 профессий. Так, российские женщины не смогут занимать должности на производствах, где нужна серьезная физическая подготовка, а также становиться пожарными, водолазами и специалистами по чистке и ремонту паровых, водогрейных котлов, труб и печей.

Корж отметил, что список продолжит сокращаться. В нем останутся только те профессии, которые представляют угрозу женскому репродуктивному здоровью.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

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