Россиян захотели приобщить к физкультуре на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям организовать для сотрудников физкульт-брейки — перерывы для выполнения упражнений на рабочем месте. Это следует из материалов программы «Укрепление здоровья работающих», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Подобные мероприятия предлагается проводить минимум один раз в день, они направлены на снятие стресса, снижение утомляемости и профилактику производственного травматизма. Предприятия должны разработать комплекс упражнений вместе со специалистами по физической активности. В качестве рабочих названий для физкульт-брейков министерство предложило «Зарядка для офиса», «Офисная йога» и «Пилатес для офиса».

Кроме того, Минздрав предложил дважды в год проводить Неделю физической активности, во время которых работники предприятий должны будут оказаться от лифтов и ходить по лестницам, а также смогут участвовать в велопробегах и спартакиадах, а также проводить гимнастику в офисах. На подобные мероприятия работники смогут пригласить членов своих семей.

Также в офисах компаний рекомендовали создать комнаты психоэмоциональной разгрузки с аромалампами, капсулами сна и массажными креслами. Для мониторинга стресса на рабочем месте предложили ввести психологические тестирования и физиологические исследования.

Ранее Минздрав предложил работодателям проверять работников на употребление алкоголя. Целью такой меры является снижение количества несчастных случаев на производстве. Процедуру предлагается проводить при помощи алкотестера.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!