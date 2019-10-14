Россияне пожаловались на стресс

Большинству россиян оказалось знакомо состояние стресса (95 процентов). Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

Кроме того, каждый третий житель страны (34 процента) испытывает стресс постоянно. Об этом заявляли в основном граждане в возрасте от 26 до 45 лет (40 процентов). Среди респондентов пенсионного возраста стрессу оказались подвержены только 18 процентов, отмечают исследователи.

У большинства опрошенных стресс проявляется в тревожности и беспокойстве (48 процентов), а также в усталости (47 процентов) и нарушениях сна (41 процент). Для борьбы с этим состоянием женщины предпочитают делиться переживаниями с близкими (54 процента) и принимать успокоительные препараты (40 процентов). Мужчины в состоянии стресса разговаривают с близкими реже, чем женщины (44 процента) — они занимаются спортом (27 процентов) и употребляют алкоголь (25 процентов).

В числе факторов, способных вызвать стресс, россияне называли в основном угрозы здоровью (79 процентов) и семейные проблемы (73 процента).

Опрос проводился в октябре среди семи тысяч респондентов.

9 октября аналогичный опрос проводил ВЦИОМ. Социологи центра выяснили, что в России выросла доля жителей, постоянно испытывающих стресс, — в 2010 году их было три процента, а в 2019 — уже восемь процентов. Отмечалось также, что, несмотря на это, доля россиян, утверждающих, что в их жизни практически не случаются стрессовые ситуации, также выросла за последние девять лет с 29 процентов до 40 процентов.

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