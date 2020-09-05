Cоставлен идеальный режим дня для борьбы с осенней хандрой

Британский таблоид Daily Mirror опросил специалистов из разных областей и составил идеальный режим дня для тех, кто хочет побороть осеннюю хандру.

Для поддержания бодрости специалисты рекомендуют прислушиваться к биологическим часам. Утверждается, что это максимизирует энергию в течение дня и обеспечит спокойный ночной сон. Исходя из этого утверждения, просыпаться рекомендуют в одно и то же время, желательно около семи утра, даже если человек лег позже чем обычно.

После пробуждения необходимо запустить утренний метаболизм с помощью зарядки и прогулки. «Выйти на прогулку до полудня важно для поддержания здорового сна», — заявил изданию тренер Аарон Браун (Aaron Brown). По его словам, важное влияние оказывает воздействие света на организм. Тем, кто работает посменно или вынужден просыпаться в темноте, советуют приобрести лайтбокс и включать его утром на 30-90 минут.

В 8 утра можно позавтракать. Биохакер Тим Грей (Tim Gray) сообщает, что лучше употреблять на завтрак продукты, которые обеспечивают медленное высвобождение энергии. Он рекомендует воздержаться от выпечки и сладких хлопьев на завтрак. В качестве альтернативы предлагаются тосты из непросеянной муки с арахисовым маслом без сахара и кружочками бананов сверху.

К 9 утра организм готов решать сложные задачи. Утренний пик можно использовать для освоения новых навыков. В процессе рекомендуют выпить кофе, который не только повышает бдительность, но и богат антиоксидантами. Употреблять кофе лучше до полудня, поскольку период полураспада кофеина составляет около пяти часов. Кофе после полудня может повлиять на глубину сна.

Обед должен быть сытным и сбалансированным, чтобы обеспечить заряд энергией на день. При этом Грей советует перекусывать в течение дня, вплоть до заката. В 14:00 специалисты предлагают вздремнуть, поскольку того требует циркадный ритм. «Сон продолжительностью от 10 до 30 минут улучшает бдительность и снижает кровяное давление», — уточняет доктор Джо Уэббер (Jo Webber).

Физический пик организма приходится на 18:00, поэтому эксперты рекомендуют использовать это время для занятий спортом. Вечерние упражнения израсходуют весь избыток адреналина в организме и обеспечат спокойный сон.

Ужинать желательно до заката солнца, в таком случае организм выработает больше инсулина, говорит биохакер Грей. За час до сна специалисты советуют выключить все источники освещения, излучающие синий свет, который препятствует выработке мелатонина. Сон должен длиться от семи до девяти часов.

Ранее российские психологи рассказали, кто более всего подвержен осенне-зимней хандре. Чаще это высокие, худощавые и немного унылые люди, а также полные и склонные к неврозам. Кроме того, к ней склонны школьники и подростки, что негативно сказывается на их успеваемости.