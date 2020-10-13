Роспотребнадзор назвал средний показатель заболеваемости коронавирусом

Среднесуточные показатели заражения коронавирусом в России за семь дней составляют 8 человек на 100 тысяч населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам Поповой, в разные дни это может быть 7,5 либо «чуть больше или меньше». Она добавила, что в Израиле показатель равен 54, в Бельгии и Франции — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, в Испании — 21.

Ранее замдиректора ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что число новых случаев коронавируса в России, вероятно, уменьшится и достигнет летних показателей к февралю-марту 2021 года. Он объяснил, что сезонный рост заболеваемости продлится, а стабилизация начнется к началу весны следующего года. По словам Горелова, текущие показатели будут сохраняться еще около трех недель, после чего число новых случаев начнет сокращаться.

За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 244 летальных исхода, 7550 выздоровлений. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 326 178 случаев заражения, 22 966 летальных исходов, 1031 выздоровление.