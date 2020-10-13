В России назвали фактор победы над коронавирусом

Многообразие вакцин против коронавируса станет фактором, способным остановить пандемию, так как препараты будут рассчитаны на разные группы населения в зависимости от медицинских показаний. Об этом РИА Новости заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — пояснил свою позицию академик.

Он добавил, что у россиян может быть хроническое заболевание или предрасположенность к каким-либо болезням. Кроме того, подбирать для каждого гражданина определенную вакцину следует в зависимости от его возраста.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что в настоящее время отличий в состоянии после вакцинации у мужчин и женщин не выявлено. Какие-либо реакции на прививку от коронавирусной инфекции у всех добровольцев проявляются одинаково.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.