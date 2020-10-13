В России нашли противоречия в критике Западом вакцины от коронавируса

Обвинения стран Запад в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — голословные и противоречащие друг другу. Об этом в интервью CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Отвечая на вопрос о давлении властей на разработчиков препарата, глава РФПИ подчеркнул, что политическое давление оказывали западные государства с целью «навредить российской вакцине». «Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID-19, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», — заметил он.

Дмитриев напомнил, что Россию сначала обвиняли в том, что первыми прививку от коронавируса сделали миллиардеры, а сейчас выступают с утверждениями, что россиян принуждают к вакцинации.

Он отверг данные о том, что Москва якобы пыталась помешать США получить вакцину от коронавируса. «Честно говоря, мне кажется странным и удивительным, что Россию всегда пытаются представить в негативном свете. Мы, по сути, говорим: "Посмотрите на эту вакцину". Мы считаем, что она действенна, давайте работать вместе над этой вакциной и другими», — сказал гендиректор РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал главные ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса. По его словам, ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата. Кроме того, некоторые фармкомпании полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.